19 PROJEYE ONAY

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, IPARD II 9. Çağrı Dönemi ikinci grup desteklenmek üzere seçilen başvurular listesinin belli olduğunu, listede Yozgat’ın 19 projesinin yer aldığını söyledi. 19 proje sahibiyle sözleşme imzalama hakkına sahip olduğunu kaydeden Türker, bu kapsamda yatırım tutarı 5 milyon 982 bin 99 lira olan bu projelerin hibe tutarının ise 3 milyon 888 bin 364 lira olarak gerçekleştiğini anlattı. Türker, ‘’Proje sahipleri önümüzdeki günlerde sözleşmelerini imzalayarak yatırımlarına başlayacaktır. Bu projeler 9. Çağrı Dönemi İkinci Grupta Desteklenecek Projeleridir. İl Koordinatörlüğümüzde incelenmesi devam eden 140 proje daha bulunmaktadır. Bu projelerin de önümüzdeki günlerde açıklanması beklenmektedir’’ dedi. Türker, ikinci grupta 19 tıbbi aromatik bitki projesinin bulunduğunu, açıklanan projeler arasında Boğazlıyan ilçesinde 20 dönüm kapalı alanı olan bir adet Maydanoz Serası yatırımının da yer aldığını ifade etti. Türker, ‘’Bu projelerle birlikte önümüzdeki günlerde daha çok sera yatırımı da beklenmektedir. Ayrıca başvurusu yapılan 25 hayvancılık yatırımının da incelemeleri devam etmektedir. Yozgat ilinde hayvancılık günden güne yeni ve modern tesisler ile gelişimini sürdürmeye devam etmektedir’’ diye konuştu.