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19 Mayıs mesajı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

19 Mayıs 2020 Salı 03:07
19 Mayıs mesajı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Altan, ‘’19 Mayıs 1919, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün ve aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk böylesine anlamlı bir günü geleceğimizin teminatı olan Türk Gençliğine armağan etmiştir’’ dedi.

Altan, 19 Mayıs 1919, dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir gelecek reddedilerek, 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına' inanan Atatürk'ün Cumhuriyetle sonuçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gün olduğunu kaydetti. Altan, ‘’Atatürk'ün milli birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek, emperyalistlerin işgaline son vermek için çıktığı bu yolculuk, küllenen umutları canlandırmış, Anadolu insanın tek yumruk olmasını sağlamıştır. Vatanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğü adına kurtuluş mücadelesinin başladığı bu anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk milletinin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizdir. İşte bu yüzden Cumhuriyeti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak gençlerimizin en önemli amacı olmalıdır.

Bugün için Atatürk'ün Gençliği Hitabesi'nde ifadesini bulan günlerde yaşamaktayız. Gençliğin bu hitabeyi okuyarak iyi idrak etmesini, özümsemesini ve ona göre tavır ve tutum takınmasının ve stratejisini geliştirmesinin günüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin temel taşı olan ve Atatürk'ün gençlere armağan ettiği '19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı' en içten dileklerimle kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Mesajı
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