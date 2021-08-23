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Yozgat
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17 ODALI YERALTI ŞEHRi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde vatandaşın samanlık ve depo olarak kullandığı yerin arkasında 17 odalı 270 metre uzunluğunda yeraltı şehri turizme açılmayı bekliyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:43
17 ODALI YERALTI ŞEHRi

Kapadokya bölgesi ile komşu olan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Özler Köyünde vatandaşların samanlık ve depo olarak kullandığı, 2008 yılında keşfedilip, 2018 yılında ise temizlik çalışmaları yapılan 17 odalı yeraltı şehri turizme açılmayı bekliyor.
Yozgat valisi Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesi Özler köyünde bulunan milattan sonra 300'lü yıllarda yapıldığı, ibadet ve barınma amacıyla kullanıldığı tahmin edilen 17 odası ve tünellerin bulunduğu yeraltı şehrinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi aldı. Yöre halkının bölgede yeraltı şehri bulunduğu söylentilerinden hareket eten Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2008 yılında yaptırdıkları araştırmada Maden Teknik Arama (MTA) tarafından 270 metre uzunluğunda koridorlardan oluşan 17 odalı yeraltı şehrini tespit ettiği kaydedildi. Bölgenin tescillenmesinden sonra yapılan kamulaştırmalarla birlikte 2018 yılında yapılan çalışmalar ile yeraltı şehrinin koridorları ve 8 odasında temizlik yapıldı. Yozgat'ın 5 bin yıllık tarihe sahip bir il olduğu vurgulanarak, temizlik çalışması yapılan 8 oda dışındaki diğer odaların da temizlenerek, turizme açılması köylüler tarafından istendi.Yozgat Valisi Ziya Polat, Karadeniz’i Çukurova ve Akdeniz bölgelerine bağlayan karayolunun Yozgat’tan geçen kesiminde kayıp şehir olarak bilinen Peteria antik kentinin bulunduğu Kerkenes, Roma Haamamı kalıntılarının yer aldığı Sarıkaya ilçesiyle birlikte Boğazlıyan ilçesinde de yeraltı şehrinin bulunmasının önemli olduğunu bildirdi. Polat, bölgenin Kapadokya ile de komşu olduğunu hatırlatılarak, bölgenin turizme açılması noktasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
17 ODALI YERALTI ŞEHRi
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