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15 Temmuz’da buluşuyoruz

Yozgat Valiliği, belediye ve diğer kurumlarla birlikte 15 Temmuz akşamı sabah namazında sona erecek program tertip etti. Meydan Yeri Caddesi’nde 15 Temmuz’u anlatan fotoğraf sergisi ile başlayan programlar il yöneticilerinin şehit aileleri ve gazileri ziyareti ile devam edecek.

15 Temmuz’da buluşuyoruz

Yozgat Valiliği, belediye ve diğer kurumlarla birlikte 15 Temmuz akşamı sabah namazında sona erecek program tertip etti. Meydan Yeri Caddesi’nde 15 Temmuz’u anlatan fotoğraf sergisi ile başlayan programlar il yöneticilerinin şehit aileleri ve gazileri ziyareti ile devam edecek.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Temmuz 2017 Salı 07:05
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15 Temmuz’da buluşuyoruz

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri hakkında duyuru yapıldı. 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek ziyaretlerin ardından aynı akşam sabah namazına kadar Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbeti gerçekleştirilecek. 
Valilikten yapılan açıklamaya göre programın içeriği şöyle: 
“11 Temmuz 2017 Salı:  15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerinin Ziyaret Edilmesi Muhammet Emin Tekin (Gazi) –Yerköy, Mustafa Aslan –Yozgat, Mustafa Koçak - Yozgat
Yıldız Gürsoy – Sarıkaya, Ali Mehmet Vurel – Çayıralan.
10.00  Şehit mezarlarının şehit yakınları ile birlikte ziyaret edilmesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba: 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerinin Ziyaret Edilmesi: Mustafa Çetinkaya (Gazi)  - Sorgun, Beytullah Yeşilay - Saraykent, Şakir YEŞİLAY (Gazi) – Saraykent, Yasin Yılmaz – Akdağmadeni.
 13 Temmuz 2017 Perşembe: Saat: 12.00 - 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası. Yer: İlahiyat Fakültesi
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Panel Programı: Saat 14.00:  15 Temmuz Konferansı            Konuşmacılar: İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca (Darbelerin tarihsel Arka Planı), Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Alper Mumyakmaz (Darbelerin Sosyoloji Arka Planı ve 15 Temmuz), İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ümit Harun Akkoyun (15 Temmuz Darbe Girişimini Destekleyen Dini Söylem ve Uygulamalar) Yer: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi
 14 Temmuz 217 Cuma: Saat 14.00:  Milletvekili Yusuf Başer Konferans: Yer  Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi. 
Saat 19.30: 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Yemek Yer: Vali Konağı Bahçesi
15 Temmuz 2017 Cumartesi: 20.30: 15 Temmuz Gecesi Terminal Camiinden (akşam namazına müteakip) Mehterle Hareket
21.00   Cumhuriyet Meydanına İntikal
21.15   Bütün Camilerde Sela ve Kuran-ı Kerim Okunması (Cemal ŞahineR)
22.30   Cumhurbaşkanımızın Konuşmasını Takip
23.30   Protokol Konuşmaları
00.30   Güzel Sanatlar Lisesi İlahi ve Ezgi Grubu
01.00   Şehit Ailelerinden Birinin Konuşması (Diğer Ailelerde Sahnede)
01.15   Kasideler
02.15   Ara
02.30   Cumhurbaşkanımızın Meclis Konuşması
03.30   Dinleti
04.30   Sabah Namazı (Cumhuriyet Meydanı)
 

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