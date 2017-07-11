15 Temmuz’da buluşuyoruz

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri hakkında duyuru yapıldı. 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek ziyaretlerin ardından aynı akşam sabah namazına kadar Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbeti gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre programın içeriği şöyle:

“11 Temmuz 2017 Salı: 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerinin Ziyaret Edilmesi Muhammet Emin Tekin (Gazi) –Yerköy, Mustafa Aslan –Yozgat, Mustafa Koçak - Yozgat

Yıldız Gürsoy – Sarıkaya, Ali Mehmet Vurel – Çayıralan.

10.00 Şehit mezarlarının şehit yakınları ile birlikte ziyaret edilmesi

12 Temmuz 2017 Çarşamba: 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerinin Ziyaret Edilmesi: Mustafa Çetinkaya (Gazi) - Sorgun, Beytullah Yeşilay - Saraykent, Şakir YEŞİLAY (Gazi) – Saraykent, Yasin Yılmaz – Akdağmadeni.

13 Temmuz 2017 Perşembe: Saat: 12.00 - 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası. Yer: İlahiyat Fakültesi

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Panel Programı: Saat 14.00: 15 Temmuz Konferansı Konuşmacılar: İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca (Darbelerin tarihsel Arka Planı), Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Alper Mumyakmaz (Darbelerin Sosyoloji Arka Planı ve 15 Temmuz), İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ümit Harun Akkoyun (15 Temmuz Darbe Girişimini Destekleyen Dini Söylem ve Uygulamalar) Yer: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi

14 Temmuz 217 Cuma: Saat 14.00: Milletvekili Yusuf Başer Konferans: Yer Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi.

Saat 19.30: 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Yemek Yer: Vali Konağı Bahçesi

15 Temmuz 2017 Cumartesi: 20.30: 15 Temmuz Gecesi Terminal Camiinden (akşam namazına müteakip) Mehterle Hareket

21.00 Cumhuriyet Meydanına İntikal

21.15 Bütün Camilerde Sela ve Kuran-ı Kerim Okunması (Cemal ŞahineR)

22.30 Cumhurbaşkanımızın Konuşmasını Takip

23.30 Protokol Konuşmaları

00.30 Güzel Sanatlar Lisesi İlahi ve Ezgi Grubu

01.00 Şehit Ailelerinden Birinin Konuşması (Diğer Ailelerde Sahnede)

01.15 Kasideler

02.15 Ara

02.30 Cumhurbaşkanımızın Meclis Konuşması

03.30 Dinleti

04.30 Sabah Namazı (Cumhuriyet Meydanı)

