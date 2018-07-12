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15 Temmuz sergisi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz konulu ‘Şehidimin Emaneti Sergisi’ düzenlenen tören ile açıldı.

15 Temmuz sergisi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz konulu ‘Şehidimin Emaneti Sergisi’ düzenlenen tören ile açıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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15 Temmuz sergisi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve kurum müdürleri katıldı. Serginin açılış kurdalesinin kesilmesinin ardından davetliler Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz temalı resim ve rölyef sergisini gezildi. Yozgat Valisi Yurtnaç yaptığı açıklamada 15 Temmuz’un milletimizin hafızasından silinmeyecek bir tarih olduğunu söyledi. Bu ülkenin insanı, demokrasiye sahip çıkması meclisine, cumhurbaşkanına sahip çıkması konusunda tarihe kazandığını vurgulayan Yurnaç, ‘’Biz 15 Temmuz etkinliklerine resim sergisiyle bugün başladık. Yarın konferansımız olacak. Şehit ailelerimize yemeğimiz olacak. Bu etkinliklerle halkın hafızasına kazıyacağız. 15 Temmuz unutulmayacak bir tarihtir. Çünkü bir tarafta vatana ihanet eden bir ekip var öbür tarafta sivil halk var. Bunları çocuklarımızın gençlerimizin hafızasından silinmesini istemiyoruz. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Bu çerçevede etkinliklerimiz devam edecektir’’ dedi.

ŞEHİTLERİN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 15 Temmuz sergisinde şehitlerin kıyafetlerine de yer verildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasisine sahip çıkarak şehit olan Yozgatlı 15 şehidin hainlerin silahlarından çıkan kurşunlar ile vurularak şehit oldukları gün üzerlerine giydikleri kıyafetler sergilendi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz şehitlerimizin kıyafetlerini de sergilediklerini, onlara da dua ettiklerini ve minnetle rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

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