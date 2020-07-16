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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Yozgat’ta Aziz Şehitlerimizin kabri ziyaret edilip, dua edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 02:24
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

YOZGAT’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlik ziyaretinde bulunuldu.
Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi.
Programa katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Celal Köse, Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Vali Polat, şehit yakınlarıyla sohbet edip onlara başsağlığı dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
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