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11 bin kişi iş sahibi oldu

TARIM Köy İşleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, bakanlık yaptığı dönemde 11 bin Yozgatlı'nın iş sahibi olduğunu söyledi.

11 bin kişi iş sahibi oldu

TARIM Köy İşleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, bakanlık yaptığı dönemde 11 bin Yozgatlı'nın iş sahibi olduğunu söyledi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
11 bin kişi iş sahibi oldu

KOCAELİ Yozgatlılar Federasyonu'nun kuruluş imzası törenine katılan Yozgat eski Milletvekili ve Tarım Köy İşleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kayalar, kendi döneminde 11 bin Yozgatlıyı çeşitli yerlerde işe aldırdığını söyledi.
Kayalar, ‘’Bununla gurur duyuyorum. Şunu da belirteyim ki bu işe aldırdığım insanlardan 11 bin kişinin ismini bilmem. Ancak bildiğim tek bir şey var; işe aldırdığım 11 bin kişinin ismi Yozgat'tı; Yozgatlıydı" dedi.

 

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