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1 Mayıs kutlaması...

-Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, ‘’Bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz’’ dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:28
1 Mayıs kutlaması...

TÜRKİYE Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, 1 Mayıs nedeyle mesaj yayınladı. Kabayel mesajında, ‘bİlkemiz önce ülkemiz” parolasıyla, başta devletimizin birliği ve bütünlüğü; milletimizin kardeşlik, huzur ve mutluluğu olmak üzere ‘Dik baş, tok karın, mutlu yarın’ diyerek kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele ediyoruz’’ dedi.

Kabayel, ekmek kavgasının kutsallığına inandıklarını, helal kazanç sağlarken hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesinde değerlendirilmesinin de emeğin mübarek bir değer olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kabayel, şunları kaydetti:

‘’Çalışanın hakkını alması için verdiğimiz mücadelede, sesimizin daha gür çıkması, sorunlarımızın gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda 1 Mayıs’ı bir fırsat olarak görüyoruz. Ülkenin toplam gelirinden, herkesin adil miktarda pay alamaması, paylaşım sırasında belli grup ya da kişilerin kollanması, gelir dağılımının bozulmasına, haksızlığa ve yersiz zenginleşmeye neden olmaktadır. Haksız kazanç ve yersiz zenginleşmenin sonucunda; açlık ve yoksulluk tehlikesiyle baş başa kalan ve çalıştığı halde geçimini sağlayamayan bir toplum ortaya çıkar. Türkiye Kamu-Sen olarak dayanışma ruhu içinde bir araya geldiğimiz, demokratik ve sosyal haklarımızı elde ettiğimiz, adaletli bir yapı içinde, yeniden meydanları coşkuyla doldurduğumuz 1 Mayıslarda buluşmak dileğiyle.’’

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1 Mayıs Kutlaması...
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