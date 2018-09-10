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Yozgat’ta buluştular

YOZGAT’ta oluşturulan ve adına ‘İnovasyon ekibi’ adı verilen oluşum, 5'inci kez bir araya gelip, hasret giderdi.

Yozgat’ta buluştular

YOZGAT’ta oluşturulan ve adına ‘İnovasyon ekibi’ adı verilen oluşum, 5'inci kez bir araya gelip, hasret giderdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat’ta buluştular

Yozgat'ta görev yapan ve halen yapmakta olan değişik meslek gruplarından yaklaşık 30 kişilik grup, Yozgat’ı gezdi, dünü, bugünü ve yarını konuştu. Yozgat İnovasyon Başkanı Nurullah Nurdoğan, ekibin her yıl yaz ve kış aylarında, 2 defa bir araya geldiğini, yazın Yozgat çamlıkta kışın da herhangi bir kaplıca da ailelerle birlikte toplandıklarını anlattı. Aralarında Kaymakam, Genel müdür, Daire Başkanı, Öğretim Üyesi, Hakim, Savcı, Avukat, İl Müdürü, Sendika temsilcisi, STK temsilcisi, Esnaf gibi bir çok meslek mensubunun bulunduğu ekibin buluşmasında özel bir gün yaşandı. Geçmişteki günler yad edildi, fikir alışverişinde bulunuldu. Nurdoğan, ‘’Böylelikle dostluklarımızı artırıyor,  birbirimizi unutmuyor, özellikle de Yozgat’ımızdan ayrılıp giden arkadaşlarımıza, Yozgat’ımızın güzelliklerini unutturmamaya gayret ediyoruz’’ dedi. 
Nurdoğan, bazı arkadaşlarının mazeretleri nedeniyle katılamadıklarını da sözlerine ekledi. Toplantıya katılanlara, günün anısına Hizmet-İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız tarafından, fincan takımı hediye edildi.
 

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