Yozgat’ın düğünü!

Sürmeli Festivali etkinlikleri bu yıl ilk defa kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe farklı ülke ve kültürlere ait topluluklarda katılarak yürüyüşe renk kattı. Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren kortej yürüyüşüne Azerbaycan, Gürcistan, Üsküp, Kosova, Ahıska ve Balkan Türklerinden oluşan halk dansları toplulukları da katıldı.

Cumhuriyet Alanı’nda devam eden programda ise Bozok Üniversitesi Halk Oyunları topluluğu Yozgat yöresine ait halk oyunları sergiledi.

Ekibin performansı katılımcılardan alkış aldı.

Yozgat yöresinin ardından farklı ülke ve yörelere ait dans ve halk oyunları grupları, kendi oyunlarını sergiledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, popüler değil kültürel programlar yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların eleştirilerine de cevap veren Başkan Arslan, “Eleştirilere açığız ancak eleştirirken, karşılığında ne yapılması gerektiği de söylenmelidir. Şimdi bize sadece eleştiri yöneltiyorlar” diye konuştu.

Arslan, etkinliklerin bir konser coşkusundan ziyade sanatın ve kültürün ön plana çıktığı bir etkinlikle gerçekleşeceğini belirterek; “Festival boyunca toplam 25 etkinlik gerçekleştireceğiz. Gündüzleri sosyal aktiviteler, geceleri ile konser programlarımızı olacak. Yerel kültürün ön plana çıkacağı etkinliklerde kardeş ülkelerden, yurt dışından ve Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunları ekipleri katılacak. Festivalimizin bu yıl da renkli, sanat dolu, kültürel bir yansıma havasında gerçekleşeceğini umut ediyor, hayırlı omlusunu diliyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da şehirlerin ve bölgelerin tanıtımı için festivallerin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yozgat’ta bu anlamda çok faydalı bir festival düzenlendiğini ifade eden Vali Kemal Yurtnaç, “Bu festivale kardeş ülkelerden insanların da katılması bizim için çok önemlidir. Biz hepimiz Oğuz’un çocuklarıyız. Burası da, yani Bozok’ta onun bir koludur” şeklinde konuştu.