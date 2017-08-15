Yozgat’ı değiştirecek projeler

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, gazetemize yaptığı açıklamada projelerin son durumu hakkında bilgi verdi. Meydan Yeri Cephe Yenileme, Tol Çarşı, Beyaz Han, Otopark ve Odun Pazarı Meydan Projeleri’nin son durumlarını değerlendiren Arslan, yarım asırdır ihmal edilen bölgeleri Yozgat’a kazandıracak olmanın heyecanı ile çalıştıklarını söyledi.

ÖNEM VERDİĞİMİZ PROJELERDEN

Arslan, Yozgat’ta önem verdikleri projelerden bir tanesinin Meydan Yeri Cephe Yenileme Projesi olduğunu kaydetti.

“Meydan yeri netice itibari ile tarihi çarşısıdır” diyen Arslan, şunları söyledi: “Yani Yozgat’ın tarihi merkezidir, kültürel merkezidir. Ama geçtiğimiz yıllar içerisinde 60-70 yıldır meydan yeri sürekli olarak ihmal edildi ve tarihi özelliği de kayboldu. Şimdi biz bu özelliği tekrar kazandırmak istiyoruz. İnşallah 5-6 ay içerisinde bitecek çalışmalar neticesinde ‘Meydan Yeri’, ‘Tol Çarşı’ ve ‘Beyaz Han’ projesi Türkiye’nin parmakla gösterilen örnek bir çarşısı olacak.”

Bölgenin trafiğe kapatılmasının vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Arslan, böylelikle Yozgat’ta insanların nefes alacağı güzel bir mekan oluşturduklarını bildirdi.

Meydan Yeri Projesinin 6 ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen Arslan, diğer projelerle ilgili şunları söyledi:

“Yine hal binası inşaatımız var. Onu da bu sene sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

Otopark inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yer altı olduğu için yer altında inşaat yapmanın bir takım zorlukları var. Üç kat yerin altına giriyoruz. Onu da bir yıl içerisinde tamamlamış olacağız ve 350 parklık otoparkı Yozgat’la buluşturmuş olacağız.

Bu arada Büyük Camii Projemize start verdik. Büyük Cami etrafındaki proje kapsamında belediyeye ait iş yerleri yıkıldı. Resmi kurumların da bir ay içerisinde yıkımına başlanacak. Orada mülk sahibi, hak sahibi olan vatandaşlarla görüşmelerimizi başlattık. İnşallah onları da kısa sürede ikna edip kamulaştırma işlemlerini de tamamlamak istiyoruz. Büyük Camii projemizde yıl sonuna kadar kamulaştırma ihalesini bitirip, yıl sonunda ihalesini yapıp 2018’de projemizi başlatmak. Orada da 250 araçlık bir otopark yapılacak, üzerinde de gezinti alanları, iş yerleri olacak. Bu da Yozgat tarihinin en büyük projelerinden birisidir. Önümüzdeki yılın hedefi bu.”



