Yozgat’a geliyorlardı

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'ya bağlı Kadılıtürk köyünden Yozgat'ın Sarıfatma köyüne cenaze için giden araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Takla atan aracı gören çevredeki köylüler, kazazedelere yardıma koştu. Kazada Kadir Tekercioğlu, Şakir Yalmancıoğlu ve Hamdi Yalmancıoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.