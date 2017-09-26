-Yozgat-Sivas aşkı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Mehtap-Yusuf Kanpolat çiftinin Mustafa Kemal Mahallesindeki konutlarında, Yozgat ve Sivas yöresinin geleneksel lezzetleriyle donanmış sofrasına konuk oldu. Başkan Piriştina, aile reisi Yusuf Kanpolat’ın sazıyla çalıp, yanık sesiyle söylediği türküleri de keyifle dinledi. Başkan Piriştina, aileyle paylaştığı müzik dolu keyifli dakikaları sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında da paylaştı.

Mahalle ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin talep ve beklentileriyle yakından ilgilenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Mustafa Kemal Mahallesi gezisinde Kanpolat Ailesinin konuğu oldu. Başkan Piriştina’nın sürpriz ziyaretiyle şaşıran Yusuf Kanpolat (45) ve ailesi, misafirlerini memleketleri olan Sivas ve Yozgat yöresinin birbirinden lezzetli yemekleriyle ağırladı. Sivaslı Yusuf ile Yozgatlı Mehtap olarak büyük bir aşkla başladıkları evliliklerini 3 çocukla taçlandıran Kanpolat ailesi, 10 yıl İtalya’da yaşadıktan sonra 7 yıldır Buca’da süren yaşamlarını Başkan Piriştina ile paylaştı. Gülen yüzleri ve misafirperverlikleri ile Başkan Piriştina’yı duygulandıran Kanpolat Ailesi, baba Yusuf Kanpolat’ın buram buram memleket hasreti kokan türküleri ile büyüledi. Baba Yusuf Kanpolat’ın ustalıkla çaldığı sazı, yanık sesi ve yorumundan çok etkilenen Başkan Piriştina, bu güzel yorumu sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tüm sevenleriyle paylaştı. Muhteşem yöresel lezzetler ve sazlı sözlü mini dinletiyle keyiflenen Başkan Piriştina, kimi zaman türkülere de eşlik etti.