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YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

YOZGAT il genelinde Karayollarına bağlı yol ağındaki çalışmalar devam ederken, çalışmaların bulunduğu kesimlerin bazılarında çevre yolları kullanılırken, bazılarında geçişlerin kontrollü yapıldığı, sürücülerin yol yapım çalışmalarının bulunduğu kesimlerde dikkatli olmaları istendi.

YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

YOZGAT il genelinde Karayollarına bağlı yol ağındaki çalışmalar devam ederken, çalışmaların bulunduğu kesimlerin bazılarında çevre yolları kullanılırken, bazılarında geçişlerin kontrollü yapıldığı, sürücülerin yol yapım çalışmalarının bulunduğu kesimlerde dikkatli olmaları istendi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesi illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Şehir merkezi geçicindeki üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda ağırlık, Atatürk Yolu ile E-88 Karayolunun kesiştiği kesim ile Sarıhacılı bölgesine verildi. Akdağmadeni-Kadışehri yolunun 24-28 kilometreleri arasında yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Saraykent - Kadışehri yolunun 13-18 kilometreleri arasında bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Alaca-Yozgat yolunun 1-2. Kilometreli arasında meydana gelen heyelan nedeniyle yolda daralmalar meydana geldiği, ulaşımın bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlandığı bildirildi. Sürücülerin trafik işaretlerine uymaları istendi. Yozgat - Alaca yolunun 11 - 17 kilometreleri arasında yapılacak olan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlandığı kaydedildi. Sorgun - Çekerek yolunun 56-60 kilometreleri arasında yapılacak olan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak verildiği ifade edildi. 

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