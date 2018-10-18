YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesi illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Şehir merkezi geçicindeki üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda ağırlık, Atatürk Yolu ile E-88 Karayolunun kesiştiği kesim ile Sarıhacılı bölgesine verildi. Akdağmadeni-Kadışehri yolunun 24-28 kilometreleri arasında yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Saraykent - Kadışehri yolunun 13-18 kilometreleri arasında bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Alaca-Yozgat yolunun 1-2. Kilometreli arasında meydana gelen heyelan nedeniyle yolda daralmalar meydana geldiği, ulaşımın bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlandığı bildirildi. Sürücülerin trafik işaretlerine uymaları istendi. Yozgat - Alaca yolunun 11 - 17 kilometreleri arasında yapılacak olan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlandığı kaydedildi. Sorgun - Çekerek yolunun 56-60 kilometreleri arasında yapılacak olan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak verildiği ifade edildi.