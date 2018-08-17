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Yol açıldı

YOZGAT Belediyesi kapalı otopark projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır trafiğe kapattığı Emniyet Caddesi’ni bayram öncesi trafiğe açtı.

Yol açıldı

YOZGAT Belediyesi kapalı otopark projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır trafiğe kapattığı Emniyet Caddesi’ni bayram öncesi trafiğe açtı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Yol açıldı

Yozgat Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan kapalı otopark ve yeni meydan projesi kapsamında, Emniyet Caddesi 2 yıldır trafiğe kapatılmıştı.
Otopark projesinde sona gelinmesiyle birlikte, belediye ekipleri caddeyi bayram öncesi yeniden trafiğe açtı.
Şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacak caddenin trafiğe açılmasıyla birlikte, şehirdeki trafik yoğunluğunun da bir nebze hafifleyeceği belirtildi.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, büyük proje ve hizmetleri Yozgat’a kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.
Başkan Arslan, “Hizmeti alabilmek için bazı külfetlere de katlanmak zorunda kalıyoruz. Hemşerilerimize gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz. Caddeyi bayram öncesi trafiğe açmış olduk. İnşallah kısa süre içerisinde de otoparkımızı hizmete açacağız” dedi.
Yozgat’ın ciddi değişimler geçirdiğini ve şehirleşmeye ait her unsurun yavaş yavaş hayata geçtiğini de hatırlatan Başkan Arslan, “Tabi ki bu tür olumlu değişimler biraz sancılı oluyor. Bu değişimi vatandaşımız, esnafımız ve belediye personelimiz ile hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Söyleyecek sözümüz, yapacak daha çok işimiz var” şeklinde konuştu.

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