Yıkamacıların kış mesaisi

Kış mevsiminde yağışların artması nedeniyle araçlarının tekrar kirleneceği görüşüne sahip olan vatandaşların bu düşüncesinin sektördeki hareketliliği azalttığını belirten oto yıkamacı Ömer Coşar,"15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yozgat'ta hava şartları çetin geçiyor. Tabi bu durum bizim işlerimizi de etkiliyor. Kış mevsiminde işlerde de yarıya yarıya düşüş yaşıyoruz. Kışın müşterilerimiz araçlarını yıkatmak istemiyor. Bizim de malum giderlerimiz oluyor bu durum bizi sıkıntıya sokuyor" dedi.