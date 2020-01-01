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Yeni yıla 2020 fidan

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Alanında 2020 adet çam fidanı dağıtımı gerçekleşti.  

Yeni yıla 2020 fidan

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Alanında 2020 adet çam fidanı dağıtımı gerçekleşti.  

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Yeni yıla 2020 fidan

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dün Cumhuriyet Alanında fidan dağıtımı yaptı. Vatandaşlar fidanlardan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Orman İşletme Müdürlüğü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da 2020 adet fidan dağıtımı yaptıklarını bildirdi. Özellikle yılbaşında çam ağacı kesenler olduğunu hatırlatan kurum, yılbaşında çam kesmek yerine çam dikmek için böyle bir kampanya düzenlediklerini açıklayarak vatandaşlara aldıkları çam fidanlarını nasıl dikecekleri ve bakımı hakkında da detaylı bilgi verdiler.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Yıla 2020 Fidan
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