Yavruları sahiplendiler

Öğrenciler, sokağa terk edilmiş yavru hayvanların bakımını yaptı, idareden izin alarak barınak hazırlayarak, örnek bir davranış sergiledi. Bakımları yapılan yavru köpeklerden birisine ‘Heyecan’ diğerine ise ‘Kömür’ adı verildi. Teneffüslerde öğrencilerin neşe kaynağı olan Heyecan ve Kömür adlı yavrular, Rehber Öğretmen Tuğba Şimşek koordinatörlüğünde, ilçede serbest Veteriner olarak çalışan İsa Avcı’ya götürülerek, aşıları yaptırıldı. Yaratılan ‘hayvana merhamet’ duygusunun gelişmesi, hayvana sevgisinin bir örneğinin sergilendiği değerlerimizden birisi olduğuna dikkat çekildi. Sokakta aç ve açıkta kalmış hayvan olsun veya yardıma muhtaç birinin yardımına koşmak anlayışının, beyinlere ve fiiliyata döküldüğü bir uygulamaya imza atan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, ‘’Çayıralan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Erkek ve Kız Pansiyonu bahçesine gelen ve açlıktan ölmek üzere olan iki yavru köpeği sahiplenerek, yemeklerini paylaşıp, bakımını ve aşısını yaptıran öğrencilerimizi bu müşfik ve duyarlı davranışlarından dolayı kutluyoruz. Bu süreçte onların hissiyatına ortak ve destek olan okul müdürümüz ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.