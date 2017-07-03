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Yasaya protesto!

Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa hakkında basın açıklaması yaptı.

Yasaya protesto!

Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa hakkında basın açıklaması yaptı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:20
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Yasaya protesto!

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ‘Katliam Yasa Tasarısını İstemiyoruz’ başlıklı basın açıklamasını Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve Kurucusu Ayşe Alan Akbaş gerçekleştirdi. Bir grup hayvan sever pankartlar eşliğinde yeni tasarıyı protesto etti.
Hazırlanan kanun tasarısının hayvanlar için bir felaket olacağını belirten Akbaş, yeni tasarı maddeleri hakkında bilgilendirmede bulunarak neden hayır dedikleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Taleplerinin yeni tasarının çözüm odaklı, insani ve vicdani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanması gerektiğini söyleyen Akbaş,  "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır. Talebimiz, bu tasarının STK'lar, akademisyenler, veteriner hekimler odaları ve baro hayvan hakları komisyonlarının da katılımıyla tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmasıdır" dedi. 
Akbaş konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: “İnsanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesi düşünülemez. Sahipsiz sokak hayvanı yoktur. O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma, gözetilme ve korunma hakkı vardır. Ve hayvanlara fiziki ve psikolojik acı vererek tıbbi ticari bilimsel deney yapılamaz. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır” şeklinde konuştu.
 

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