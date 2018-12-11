Yaralı Eşeğe Sahip Çıktılar

Sorgun Yenidoğan Mahallesi’nde çocuklar oyun oynarken yaralı bir eşek gördü. Eşeği gören çocuklar durumu hayvan sever Osman Özbek ve İsmail Bolat’a haber verdi. Yaralı ve aç olduğu anlaşılan eşek hayvan barınağına götürüldü. Karnı doyurulan eşeğin yaraları tedavi edildi. Eşeği bulduklarında vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğunu belirten İsmail Bolat, "Mahallede oyun oynayan çocuklar yaralı ve aç halde bir eşek bulmuşlar. Daha sonra çocuklar bize haber verdiler. Kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz bir havyan barınağımız bulunuyor. Bu hayvan barınağımızın içerisine eşeğimizi besleyeceğimiz ve gerekli tedavilerini yaptığımız bir kulübe inşa ettik. Daha sonra eşeğimizi bu kulübemize yerleştirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız ile irtibata geçerek eşeğin gerekli tedavisine başlayacağız" dedi.