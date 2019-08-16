Yaralarımız sarılmadı

Yozgat’a bağlı Gökçekışla Köyünde ikamet eden Süleyman Kandemir(70) yıkılan evinin onarımı için herhangi bir kurumdan yardım ve destek almadığını belirtti. Süleyman Kandemir, köyde vali ve milletvekillerinin inceleme yaptığını anlatarak, “Fotoğraf çekinen köyden ayrıldı lakin bizim yaralarımız halen sarılmadı” diye konuştu. Köyde yaşanan selin ardından evinin içinde yaklaşık 2 metre yüksekliğinde tortu ve çamur oluştuğunu iddia eden Kandemir, “Tüm eşyalarımı kaybettim. Evim kullanılamaz hale geldi. Bir bölümü yıkılan evimde zor şartlarda konaklıyorum. Yardım bekliyorum” şeklinde konuştu. Sel mağduru Süleyman Kandemir, Trabzon Araklı ve Düzce’de yaşanan sel felaketinde yaraların sarılmasına karşın, Yozgat’ı kimsenin hatırlamadığını da vurgulayarak, devlet büyüklerinden destek istedi.