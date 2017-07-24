Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106843
ALTIN
142.669
DOLAR
3.5367
STERLİN
4.5947
EURO
4.1209

Yangında kül oldu!

Yozgat’ta çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. 

Yangında kül oldu!

Yozgat’ta çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:10
9 Okunma
Yangında kül oldu!

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Eskipazar Mahallesi Meyveli Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. D.E. tarafından kullanılan evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar mahalle sakinleri yangına bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Evin tamamını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
El emekleri kazandıracak!
El emekleri kazandıracak!
Yaşamaz dediler 5 yaşına bastılar!
Yaşamaz dediler 5 yaşına bastılar!
En doğal huzur evi!
En doğal huzur evi!
Üretime bürokratik engel!
Üretime bürokratik engel!
Trafik kazası: 8 yaralı
Trafik kazası: 8 yaralı
Duygulandıran veda
Duygulandıran veda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim