Yangında kül oldu!

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Eskipazar Mahallesi Meyveli Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. D.E. tarafından kullanılan evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar mahalle sakinleri yangına bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Evin tamamını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.