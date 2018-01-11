Yağmur sonrası kar geliyor

Yozgat’ta dün hava sisli, hava sıcaklığı ise -2 ve en yüksek 3 derece olarak hissedildi. Bu gün hava sıcaklığının artarak 0 ve 4 derece dolayında hissedilmesi beklenirken, Pazar gününe kadar önce yağmur ardından da kar bekleniyor.

Yozgat’ta bugün hafif yağmur yağışı görünüyor. Yarın hava sıcaklığı biraz daha artıp 2 ila 7 derece arasında hissedilebilecek.

Yağmur yağışı artarak devam edecek. Cumartesi günü karla karışık yağmur, Pazar günü yerini kar yağışına bırakacak. Cumartesi günü hava sıcaklı 2 ila 9, Pazar günü ise 1ila 2 derece arasında hissedilecek.