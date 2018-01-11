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Yağmur sonrası kar geliyor

YOZGAT’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi sabah saatlerinde ve gece görüş mesafesini düşürdü.

Yağmur sonrası kar geliyor

YOZGAT’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi sabah saatlerinde ve gece görüş mesafesini düşürdü.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Yağmur sonrası kar geliyor

Yozgat’ta dün hava sisli, hava sıcaklığı ise -2 ve en yüksek 3 derece olarak hissedildi. Bu gün hava sıcaklığının artarak 0 ve 4 derece dolayında hissedilmesi beklenirken, Pazar gününe kadar önce yağmur ardından da kar bekleniyor.
Yozgat’ta bugün hafif yağmur yağışı görünüyor. Yarın hava sıcaklığı biraz daha artıp 2 ila 7 derece arasında hissedilebilecek.
Yağmur yağışı artarak devam edecek. Cumartesi günü karla karışık yağmur, Pazar günü yerini kar yağışına bırakacak. Cumartesi günü hava sıcaklı 2 ila 9, Pazar günü ise 1ila 2 derece arasında hissedilecek. 

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