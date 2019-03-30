Vatandaşa ücretsiz internet

Yozgat Belediyesi son olarak şehrin belirli noktasında kullanılabilen Wi-Fi hizmetini sunmaya başladı. Teknolojiyi takip etmenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Arslan, uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları Wi-Fi hizmetini Yozgat'ın birçok alanında hemşerileri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Arslan, "Çağımız teknoloji çağı, insanların hayatlarını kolaylaştırmakta yalnızca park yada yollar yapmaktan geçmiyor. Bu düşünce ile iletişimin ve sosyal belediyeciliğin de bir gereği olduğunu, Yozgatlının daha iyilerine layık olduğunu düşünerek yeni bir çalışma başlatmıştık” dedi. Başkan Arslan, Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğünce yeni bina network çalışmaları ile birlikte sistemin uygun hale getirilerek fiber altyapı kurulduktan sonra, bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti için 8 aydır yapılan çalışmalar neticesinde ilk kurulumların yapıldığını ifade etti. Arslan, “Otobüs duraklarımız, konaklarımız, parklarımız ve sosyal tesislerimizde hizmete başlandı. Ücretsiz Wi-Fi hizmetimizin bütün parklarımızda ve sosyal alanlarda, pazar yerleri, otoparklar gibi halkımızın sık kullandığı alanlarda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Yozgat'ımıza hayırlı olsun" dedi.