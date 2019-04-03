Vali vatandaşlarla buluştu

Valilik Konferans Salonunda vatandaşlarla buluşan Vali Kadir Çakır, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için başlatılan halk günlerinin devam edeceğini söyledi.

Halk gününde vatandaşlar sorun, sıkıntı ve taleplerini doğrudan Vali Çakır’a iletirken, toplantıda ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.