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Unutulan Mağara

YERKÖY ilçesinin Saray Köyü’nde bulunan, köy halkının ‘in’ olarak adlandırdığı mağara keşfedilmeyi bekliyor.

Unutulan Mağara

YERKÖY ilçesinin Saray Köyü’nde bulunan, köy halkının ‘in’ olarak adlandırdığı mağara keşfedilmeyi bekliyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Unutulan Mağara

Saray köyü içerisinden geçen eski Yozgat yolundan tarla içi yollara ayrılan bölgede bulunan mağara görenleri şaşkına çeviriyor.
İç kısımları oyuk, farklı bir kaya parçasından oluşan mağaranın sığınak ve eski dönemlerde meyve saklamak amaçlı kullanıldığı belirtiliyor.
Mağaranın tarihçesi bilinmiyor.
Sit alanı içerisinde yer almaması nedeniyle zaman zaman tahribatların olduğu da rahatlıkla gözlemleniyor.

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