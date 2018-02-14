Unutulan Mağara

Saray köyü içerisinden geçen eski Yozgat yolundan tarla içi yollara ayrılan bölgede bulunan mağara görenleri şaşkına çeviriyor.

İç kısımları oyuk, farklı bir kaya parçasından oluşan mağaranın sığınak ve eski dönemlerde meyve saklamak amaçlı kullanıldığı belirtiliyor.

Mağaranın tarihçesi bilinmiyor.

Sit alanı içerisinde yer almaması nedeniyle zaman zaman tahribatların olduğu da rahatlıkla gözlemleniyor.