Umut biletlerde

Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında bulunan, işsizliğin yaygın olduğu Yozgat’ta umut piyango biletlerinde aranıyor. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak belirlenmesiyle birlikte, bilet satışları da hızlanmaya başladı. Yozgat’ta bayiler ve seyyar bilet satıcıları Lise Caddesi ve kahvehanelerde vatandaşlara yılbaşı biletleri satıyor. Yeni yılın çeyrek biletleri 17 lira 50 kuruş, yarım biletleri 30 lira, tam biletleri ise 70 liradan satışa çıkarıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarının ise 390 milyon 910 bin lira olduğu öğrenildi. Bilet alan bazı vatandaşlar ise büyük ikramiyenin genellikle büyük şehirlere çıktığını, yine de şanslarını denediklerini dile getirerek, “Amorti çıksa ona dahi seviniriz” yorumunu yaptılar.



