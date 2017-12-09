-Trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Tokat'a giden Necati Ç. (46) yönetimindeki 66 FE 239 plakalı otomobil, Zile ilçesi Ütük köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ile birlikte Fadime Karabulut (32), Hacer Karabulut (4), B.K. (11), Salih Karabulut (38) ve Hacer Aktaş (51) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Hacer Karabulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.