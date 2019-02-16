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Trafik Kazalarında, 1 ölü, 4 yaralı

BOĞAZLIYAN ve Yerköy ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Trafik Kazalarında, 1 ölü, 4 yaralı

BOĞAZLIYAN ve Yerköy ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Trafik Kazalarında, 1 ölü, 4 yaralı

Boğazlıyan’da tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Dursun Çelebi yönetimindeki 52 K 5064 plakalı meyve yüklü tır, Yenifakılı kavşağında devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Şaban Çoruh, 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YERKÖY’DE 3 YARALI
Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sedat Üstüntaş idaresindeki 66 DU 542 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu üç evler mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile Hatice Üstüntaş ve Münevver Fidan yaralandı.  Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kırıkkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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