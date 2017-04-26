TEMA eğitimi sera kurdurdu

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız ve Başkan Yardımcısı Ömer Rıza Zararsız, TEMA Eğitim Programı kapsamında Milli İrade Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. TEMA Okul Temsilcisi Elçin Karaaslan ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret renkli görüntülere sahne oldu.

TEMA Temsilcileri, burada Karaaslan ve öğrencilerinin okul bahçesinde oluşturduğu serayı ziyaret etti. Kendi imkanları ile oluşturdukları serada marul, dere otu, turp gibi organik ürünler üreten öğrenciler, serada gerçekleştirdikleri üretim ve toprağa yakın olmalarının verdiği mutluluğu paylaştı.

TEMA İl Temsilcisi Timur Yıldız, TEMA Eğitim Programı kapsamında zaman zaman okulları ziyaret ederek, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

TEMA Eğitimleri kapsamında her okuldan birer temsilci seçerek, okullarda doğa temalı programların yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarını kaydeden Yıldız;

“Bu kapsamda Milli İrade Anadolu İmam-Hatip Lisesi temsilcimiz Elçin Karaaslan ve öğrencilerinin oluşturduğu serayı ziyaret ettik. Öğrencilerin burada toprakla uğraşması, organik ürünler yetiştirme konusunda toprağa yakın olmaları bizleri mutlu etti. Doğayı, toprağı, üretimi seven çocuklar yetiştirmek adına okullarımızda gerçekleşen bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Bu gün de çocuklarımızın heyecanını ortak olduk. Bu heyecanı dalga dalga tüm okullarımızda yaymak istiyoruz. TEMA Temsilcimiz Elçin hocamıza ve öğrencilerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldız, şuana kadar 14 okulda TEMA konulu çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, önümüzdeki haftalarda mahalle temizliği ve cehrilik ziyaretleri gerçekleştireceklerini kaydetti.