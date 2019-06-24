Tarihi köprüde restore

Yozgat’ta bulunan tarihi tarihi Karabıyık ve Yerköy ilçesinin Sekili köyündeki Koşa Köprüsü’nün onarımlarının tamamlanmasının ardından Çalatlı köprüsündeki çalışmalara da başlanıldı. Yozgat - Sorgun yolunun 12’inci kilometresinde, Çalatlı Köyü'nün yaklaşık 500 metre doğusunda, Alaca yolu ayrımına 500 metre mesafe kala, yolun 50 metre kuzeyinde yer alan köprü, batıdan doğuya doğru akmakta olan Eğriöz Deresi üzerinde kuzey güney doğrultusunda yer alıyor. Moloz taş üzerine düzgün kesme köfeki taşı kaplanarak inşa edilen dört gözlü, üstü düz olan köprü yaklaşık olarak 50 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde bulunuyor. Köprü gözleri basık kemerli olduğu, hemen hemen aynı kemer açıklığına sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Mansap tarafında bir memba tarafında iki olmak üzere üçayağında mahmuzları bulunan köprü aslına uygun olarak yenilenecek. Yenileme çalışmalarının ardından bölge piknik olanı olarak kullanılmaya devam edilecek.