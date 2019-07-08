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TALEP ARTIYOR

SARIKAYA ilçesinin Toprakpınar köyündeki 7 dönümlük alana 5 yıl önce, yurt dışından döviz ödenerek getirilen Şakayık çiçeğini yetiştirip, yurt içerisindeki talebi karşılamaya çalışan Bülent ve Murat Höke kardeşler, yurt dışından gelen taleplere de yanıt verebilmek için üretim kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TALEP ARTIYOR

SARIKAYA ilçesinin Toprakpınar köyündeki 7 dönümlük alana 5 yıl önce, yurt dışından döviz ödenerek getirilen Şakayık çiçeğini yetiştirip, yurt içerisindeki talebi karşılamaya çalışan Bülent ve Murat Höke kardeşler, yurt dışından gelen taleplere de yanıt verebilmek için üretim kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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TALEP ARTIYOR

ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret eden Höke kardeşler, Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yılrdız’a bu sezonun ürünü şakayık çiçeği buketi verdi, yapacakları yatırımlar konusunda izleyecekleri yol hakkında bilgi edindi. Hollanda'da çiçek seralarında işçi ve işveren olarak çalışan 57 yaşındaki Bülent ve 47 yaşındaki kardeşi Murat Höke, Hollanda'dan bütün dünyaya ihraç edilen şakayıkları memleketleri Sarıkaya’da yetiştirmeye 5 yıl önce başladıklarını söyledi. Höke kardeşler, 7 dönümlük alanda 2 aylık süre içerisinde yetiştirdikleri Şakayık çiçeğini yurtiçi ve yurt dışına gönderip, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Höke kardeşler, arazi konusunda komşularının ve üniversitenin kendilerine yardımcı olması halinde sera tesisleri kurup, yıllık iki aylık süreyi 4 yıla çıkartarak daha fazla ürün elde ederek, Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen talepleri de karşılamak istediklerini ifade ettiler. 
ORTAK ÇALIŞABİLİRİZ
Bülent ve Murat Höke kardeşler, Toprakpınar köyünde bulunan Bozok Üniversitesi’ne ait alanın kendilerine tahsis etmeleri halinde, burada şakayık çiçeği üretimini yaparken, üniversite öğrencilerinin de uygulama eğitimi alabileceklerini, aynı zamanda da üniversitenin döner sermayesine bir katkı sağlanabileceğinin altını çizdiler. Höke kardeşler, bu konuda Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşüp, ortak çalışma konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını da bildirdiler. 
 

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