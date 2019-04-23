Tabiat parkı bakımsız kaldı

Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık içinde bulunan, içinde Cevdet Dündar Göleti’nin de yer aldığı Fatih Tabiat Parkındaki iskele ve kuleler bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Kente gelen ziyaretçilerin ilk duraklarından olan, tabiat harikası gölet ve yeşiller içerisinde fotoğraf çekinmek isteyenlerin kullandığı iskele ve seyir alanları bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Hafta sonu düğün fotoğrafı çektirmek isteyen genç çiftler de iskele ve seyir alanlarını kullanamadıkları için fotoğraf çektirmekten mahrum kaldılar. Fatih Tabiat Parkını ziyarete gelen bazı vatandaşlar, sorumluların parkın bakım ve onarımını gerçekleştirmesi gerektiğini belirtirken, vatandaşların da tabiat parkını daha temiz ve dikkatli kullanması çağrısını yaptılar.

