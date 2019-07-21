Sünnet şenliği

Belediye tarafından düzenlenen 'Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘toplu sünnet şöleni’ ile 110 çocuk sünnet ettirildi. Yapılan başvurular sonrasında belirlenen çocuklara sünnet kıyafetleri belediye tarafından temin edilerek, gün boyu süren etkinliklerde çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Gündüz programında konferans ve sinema salonunda çizgi film gösterimiyle başlayan program daha sonrasında lunapark eğlencesiyle devam etti. Çocuklara unutulmayacak bir gün yaşamaları için organize edilen toplu sünnet şöleninde 110 çocuğa bir sürpriz daha yapılarak, çocukların ilk kez ata binmelerine vesile olundu. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocuklarımız akşam düzenlenen kına organizasyonu ve konserlere aileleri ile katılarak eğlendi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, toplu sünnet şölenine katılan tüm çocuklara ayrı ayrı hediyeler verdi, bu süreçte büyük bir öz veriyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarını da unutmayarak günün anısına 'Hayat Ağacı' işlemeli tabloları hediye etti.