Sülüklü göl kurudu

Yozgat il merkezi ile Sorgun ilçesi arasında bulunan ve Kerkenes surlarının eteklerinde bulunan gölde her sene vatandaşların sülükler vasıtasıyla şifa aradığı aktarıldı.

Yozgat İnceçayır Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür Derneği Başkanı Osman Karaca, bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, tespit edilen iki gölden birisinin sur içerisinde diğerinin ise sur dışında bulunduğunu söyledi. Çevre köylüler tarafından ‘Sülüklü Göl’ olarak adlandırılan bu göllerin şifa amaçlı kullanıldığını kaydeden Karaca, ‘’Yapılan araştırmalarda bu göller antik çağlarda atların sulanmasına yönelik olarak oluşturulmuş. Daha sonra bu göllerde doğal ortam içerisinde hayat bulan sülükler, insanların pis kanlarını emerek sağlığına kavuşmasına vesile olunca, bu her iki gölde uzun yıllar şifa için kullanılmış’’ dedi.

Yıllardır varlığını sürdüren her iki sülüklü gölün bu yıl ilk kez kuruduğuna şahit olunduğunu da vurgulayan Osman Karaca, birbirine 500 metre mesafede bulunan bu göllerin birinde kadın hastaların diğerine ise erkek hastaların tedavi amaçlı girdiğini çevre köylerde yaşanlar tarafından anlatıldığını kaydetti. Sorgun ilçesi ile Yozgat il merkezi ardasında yer alan sülüklü göllerin turizme kazandırılabileceğini kaydeden Karaca, ‘’Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan sülüklü göller turizm amaçlı kullanılmaktadır. Yozgat’ta bulunan bu iki sülüklü göl antik kent kalıntılarının bulunduğu bölge içerisinde yer alıyor. Dolayısı ile burada yapılacak bir çalışma ile turizme kazandırılabilir. Şifa bulmak isteyenler buraya gelip, sülüklü göle girebilirler. Konuyu Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek beyefendiye ilettim. Kendisi de sıcak baktı. Bir proje hazırlanması ve ulaşımın daha sağlıklı sağlanması burasının turizme açılmasında önemli rol oynayacaktır’’ diye konuştu.