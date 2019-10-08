SON TEMSiLCiLER

YOZGAT Merkez ile birlikte tüm ilçelerinde bir zamanlar gözde meslekler arasında yer alan terzilik, hazır giyim karşısında ayakta kalabilmenin mücadelesini veriyor. Çırak bulamayıp, kalfa yetiştiremeyen terziler, kendilerinden sonraki nesillere mesleği öğretememenin huzursuzluğunu yaşıyor. Yozgat'ta kilo problemi yüzünden mağazalarda ölçülerine göre kıyafet bulamayan vatandaşlar terzilerin yolunu tutuyor. İstediği boy, kilo ve ölçüde elbiseleri terzilerde diktirmek isteyenlerin sayısı artınca çırak dahi bulamayan terzilik mesleğinin son temsilcileri, müşterinin talebini kendi imkanları doğrultusunda karşılamaya çalışıyor. 68 yaşındaki İbrahim Baran, Yozgat'ta yaklaşık 46 yıldır terzilik mesleğini icra ediyor, geçen yılın Ahisi seçildi. Terzi İbrahim Baran, mağaza sektörünün gelişmesine rağmen özelikle kilolu, kısa boylu ya da çok uzun boylu olan vatandaşların istedikleri ölçü ve ebatta kıyafet bulamadığı için kendilerine özel dikim için müracaat ettiğini, bunun da terzilik mesleğine hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Terziliğin son yıllarda yok olmaya yüz tutmuş, çırak ve usta yetiştiremeyen bir meslek haline geldiğine dikkat çeken Baran, hazır giyim sektörünün Yozgat gibi Anadolu kentlerinde yaşayan insanların zevkine göre üretim yapmadığı için terziliğin yeniden bir canlanmaya doğru gittiğini, ancak kendilerinden sonra bu mesleği yapabilecek çıkar bulamadıklarını anlattı. Baran, Yozgat’ta terzilik mesleğine 1964 yılında çırak olarak başlayıp, 1973 yılında da kendi işyerini açtığını, çıraklık dönemiyle birlikte yaklaşık 55 yıldır terzilik mesleği ile uğraştığını hatırlattı. Son yıllarda terziliğe yönelik talebin arttığını, müşteri sayısında hissedilir artış gözlemlendiğine dikkat çeken Baran, Yozgat'ta genelde insanlar yaşlandıkça kilo almaya başladığını, hazır kıyafet bulmakta zorlandıklarını, isteklerini terziye giderek, diktirmek zorunda kaldıklarının altını çizdi.

TERZİLİK ESKİYİ ARAR OLDU

Terzilik mesleğinin günümüzde eskiyi arar hale geldiğine dikkat çeken Baran, eskisi gibi terzilik mesleğinin kalmadığını, önceden her ustanın yanında 3-5 tane elemanın çalışmasına karşılık, şimdi çırak bulamadıklarını anlattı. Terzi Baran, ‘’Maalesef terzilik mesleği geriledi kimse çocuğunu getirip de bir terzinin yanına yetişsin sanat öğrensin meslek öğrensin diye düşünmüyor. Terzilik bitti. Eleman bulunmuyor çırak yetişmiyor bu halimizde de tek başımıza çalışıyoruz. En son nesil bizleriz. Terzilikte bir emek var işçilik var. Elbiseyi müşteri bedenine göre diktiriyor. Hazırlarda ki işçilik terzilerde ki gibi olmuyor. Ondan dolayı vatandaş terziye diktirmeyi tercih ediyor’’ diye konuştu. Terzi İbrahim Baran, kendisinin çırak olarak işe başladığı dönemlerde sadece il merkezinde 200’ün üzerinde terzinin bulunduğunu, aradan geçen süreç içerisinde yeni meslektaşlarının çıkmaması nedeniyle 25 civarında terzilik mesleğini yürütmeye çalışan kişinin kaldığını, bunlarında mesleğin son temsilcileri olduğunu sözlerine ekledi.

