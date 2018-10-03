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Son Arzuhalci

YOZGAT'ta yarım asırdır arzuhalcilik yapan 70 yaşındaki Kemal Akbaba, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosuyla teknolojiye meydan okuyor.

Son Arzuhalci

YOZGAT'ta yarım asırdır arzuhalcilik yapan 70 yaşındaki Kemal Akbaba, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosuyla teknolojiye meydan okuyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Son Arzuhalci

Arzuhalci Kemal Akbaba, ilerleyen yaşına rağmen işini büyük bir özenle sürdürüyor. Yozgat'ta mesleğinin son temsilcisi olarak görev yapan Akbaba, gelişen bilgisayar sistemleri ve yazıcılarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosundan hiç vazgeçmedi. 1969 yılından beri arzuhalcilikle uğraşan Akbaba, unutulmaya yüz tutan mesleğini ömrünün sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyor. İlerleyen teknolojiye rağmen bilgisayar kullanarak işini yapmayı hiç düşünmediğini belirten Akbaba, daktilo tuşlarından gelen seslerin kendisine huzur verdiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Her gün sabah saat 09.00'da iş yerini açan Kemal Akbaba akşam saat 17.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 

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