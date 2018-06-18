Sel suya karıştı

Yozgat’ta bayramın üçüncü günü sağanak yağmur etkili oldu, meteoroloji tarafından verilen tahminler bayramın üçüncü gerçekleşti.

Yozgatlı vatandaşlar öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de zaman zaman su birikintileri arasında zor anlar yaşadı.

Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte yollar su gölüne dönerken, yayalar ve bazı esnaflar zor anlar yaşadı.

Bazı bölgelerde ise etkili yağış sonrası su taşkınları ve kısmi seller meydana geldi.



