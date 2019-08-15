Şehitlik doldu taştı

Kurban Bayramı öncesi şehit yakınları ve vatandaşlar önce şehitliği, ardından da mezarlıkları ziyaret etti. Vatandaşlar, bayram arifesinde, vatan için canını veren şehitleri ziyaret ettiklerini, onlara olan minnet ve vefa borçlarını yerine getirmek için çocuklarıyla, aile fertleriyle ziyarete bulunduklarını belirttiler. Yozgat Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, şehit kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

