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Şehitler anıtı dikkat çekiyor

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde bulunan Ahmet Uslu Dutluk Parkı içerisindeki şehitler anıtı parkı ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekiyor. 

Şehitler anıtı dikkat çekiyor

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde bulunan Ahmet Uslu Dutluk Parkı içerisindeki şehitler anıtı parkı ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekiyor. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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Şehitler anıtı dikkat çekiyor

Sorgun İlçesi’ne 1985 yılında yapılan ve Yozgat’ın en büyük parkları arasında yer alan Ahmet Uslu Dutluk Parkı içerisinde onlarca ağaç ve bitki türünün yanı sıra, Sorgunlu şehitler anısına dikilmiş olan şehitlik anıtı da dikkat çekiyor.
Birçoğu bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen, Sorgunlu şehitlerin anılarını ve aziz hatıralarını yaşatmak adına, belediye tarafından park içerisinde mermer anıtlarla birlikte çam ağaçları da bulunuyor.
Parkta dörtlü ve 9 sıra olmak üzere toplamda 38 şehidin künyelerinin yazdığı mermer anıtlar ve her anıtın yanı başında bir adet çam ağacı bulunuyor. 
Şehitlerin ölmediğini ve ölümsüz olarak aramızda yaşadığını ispat edercesine parkta ki şehitlik anıtında her şehidi temsilen birer adet çam ağacı dikilmiş.
Yaklaşan bayram öncesi gerek yurt dışındaki, gerekse farklı vilayetteki Sorgunlu  vatandaşların ilçeye gelmesiyle birlikte parkın ziyaretçi sayısı da arttı.
MEZAR ZANNEDİYORLAR
Parkı ziyaret etmeye gelerek mermer anıtları gören vatandaşlar, anıtların mezar olduğunu zannediyor.
Park içerisinde bulunan anıtların mezar olmadığını fark eden vatandaşlar, şehitler anısına dikilen ve üzerinde şehitlerin künyeleri bulunan anıtlara da aynen mezarlıkta olduğu gibi Fatihalar ve dualar okuyor.
Vatandaşlar, park içerisine yapılan anıtların anlamlı ve manalı bir proje olduğunu söyleyerek, özellikle parkı gezen miniklerin ve gençlerin şehitleri hatırlamasına, milli ve manevi bilinçlerinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.
Haber:Mustafa TEKER


 

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