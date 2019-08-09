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ŞEHiRiÇi YOLLARDA ASFALTA DEVAM

YOZGAT Belediyesi Bilal Şahin Mahallesi ‘Spor Vadisi’ bölgesindeki bölünmüş yolda asfaltlama ve düzenleme çalışmasına başladı.

ŞEHiRiÇi YOLLARDA ASFALTA DEVAM

YOZGAT Belediyesi Bilal Şahin Mahallesi ‘Spor Vadisi’ bölgesindeki bölünmüş yolda asfaltlama ve düzenleme çalışmasına başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
ŞEHiRiÇi YOLLARDA ASFALTA DEVAM

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmaları inceleyerek, bayram öncesi bölgede ikamet eden vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi. Başkan Köse, “Spor Vadisi bölgesinde yaşanan yol sıkıntısını gidermek için bölünmüş yolda asfaltlama çalışmalarına başladık. Yıllardır toz ve toprak içerisinde evlerine ulaşan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için ekiplerimiz bölgede asfaltlama ve düzenleme yapıyorlar. Kurban Bayramı öncesi asfaltlama çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı sorunların önceliğini baz alarak belirliyoruz. Spor Vadisi bölgesinde bulunan bölünmüş yolumuzun aciliyeti vardı. Bizde hemen çalışmalara başladık’’ dedi. 

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