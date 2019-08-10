Şehir Hastanesi kupasını aldı

Rönesans İşletme Hizmetlerinin Sponsor olduğu Yozgat Şehir Hastanesi takımının ikincilik başarısı Hastanede düzenlenen kutlama programı ile kutlandı. Şehir Hastanesi takımı oyuncularının başarıları hastane yöneticilerinin de katılımıyla pasta kesilerek kutlandı. Turnuva sonunda Yozgat Şehir Hastanesi adına 3 bin askıda ekmek bağışlanırken toplamda 11 bin ekmek bağışlandı. Yozgat Şehir Hastanesi yöneticileri ise ‘’Bu turnuvayı düzenlenip ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızda emeği geçen tüm kurum ve sporcularımıza Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak teşekkür ederiz’’ dediler.