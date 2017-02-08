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Sarı danayı sarıp sarmaladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 06:27
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Yozgat’ta soğuktan hastalanan sarı renkli dana, otomobilin arkasında battaniyeye sarılı olarak veterinere getirildi.

Sarı danayı sarıp sarmaladı
Yozgat’ta merkeze bağlı İnçeçayır Köyü’nde yaşayan bir çiftçi, soğuk havanın etkisi ile hastalanan danasını şehir merkezindeki veterinere steyşın türü otomobilinin arkasında battaniyeye sarılı olarak getirdi. 
Muayene sırasını otomobilin arkasında battaniyeye sarılı bir şekilde bekleyen küçük dananın yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçması. Çevredeki vatandaşların ilgi odağı olan sarı renkli dana, veteriner tarafından iğne yapıldıktan sonra sahibinin otomobilinde köye götürüldü. 
Battaniyeye sarılı danayı gören çevre esnaflarından Hasan Yılmaz; “Henüz bir yaşında olan daha soğuk havaların da etkisi ile hastalanmış. Sahibi veterinere otomobilinde battaniyeye sarılı olarak getirmiş soğuktan korumak için. Veteriner arkadaş tedavisini yaptıktan sonra yine otomobilin arkasında köyüne döndü. İnşallah birkaç güne kadar bir şeyi kalmayacak” diye konuştu. 
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