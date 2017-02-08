Sarı danayı sarıp sarmaladı

Yozgat’ta merkeze bağlı İnçeçayır Köyü’nde yaşayan bir çiftçi, soğuk havanın etkisi ile hastalanan danasını şehir merkezindeki veterinere steyşın türü otomobilinin arkasında battaniyeye sarılı olarak getirdi.

Muayene sırasını otomobilin arkasında battaniyeye sarılı bir şekilde bekleyen küçük dananın yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçması. Çevredeki vatandaşların ilgi odağı olan sarı renkli dana, veteriner tarafından iğne yapıldıktan sonra sahibinin otomobilinde köye götürüldü.