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Sağanak bugün de devam edecek

YOZGAT’ta bugün aralıklı ve yerel olarak sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

Sağanak bugün de devam edecek

YOZGAT’ta bugün aralıklı ve yerel olarak sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Sağanak bugün de devam edecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Yozgat ve çevresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı, yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulunuldu. Önceki gün yağan yağışların Şefaatli ilçesi Alifakılı, Akçakoyunlu, Kazlıuşağı köylerinde etkili olup, sel sularının özellikle ekili alanlara zarar verdiği kaydedildi. 

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