Polisten ‘Silah Attırmayın’ uyarısı

Şefaatli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Şefaatli ilçesinde mahalle düğünleri ve eğlencelerde silah atılmaması konusunda ‘silaha hayır’ başlıklı broşür dağıttı. Düğünlerde silah atmanın eğlence aracı olmadığına işaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, dağıtıkları broşürlerle nişan, düğün, asker uğurlama ve benzeri merasimlerde silahla ateş açılması sonucu her yıl 4 bin 500 insanın ölümüne veya yaralanmasına yol açıldığına dikkati çekti. Polis ekipleri aynı konuda çarşıdaki iş yerinde afişler astı.