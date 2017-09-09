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Pazara yeni yer!

Yozgat Belediyesi, kış mevsimi öncesi sebze ve meyve pazarı için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin eski depo alanında düzenleme çalışması başlattı.

Pazara yeni yer!

Yozgat Belediyesi, kış mevsimi öncesi sebze ve meyve pazarı için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin eski depo alanında düzenleme çalışması başlattı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:05
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Pazara yeni yer!

Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan, pazarcı esnafının kış mevsimi öncesi yeni yerine taşınacağını söyledi. 
Uzun süredir Yimpaş Alışveriş Merkezi arkasında bulunan alanda faaliyet gösteren Pazar yerinin özellikle kış mevsiminde pazarcı esnafı ve vatandaşları için sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Kılıçarslan; 
“Pazar yeri arayışlarımızı Yozgat Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç’ın da desteği ile sonuçlandırdık. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bulunduğu alana 170 pazarcı esnafının hizmet vereceği şekilde düzenledik. Kış öncesi zeminini asfalt kaplama yaparak daha kullanışlı hale getireceğiz” dedi.
Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu da yaptığı açıklama ile yeni Pazar yerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. 
Çavuşoğlu, şunları söyledi: 
“Memleketimizin yiğit mert özüne sözüne bağlı Yozgat sevdalısı Abimiz Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ Beyin destekleri Yozgat’ımızın Valisi Sayın Kemal Yurtnaç Beyin gayreti ilimizin çalışkan Yozgat sevdalısı Belediye Başkanı Kazım Arslan beyin desteği ile yine belediye başkanı yardımcısı kardeşimiz Sayın Şahin Kılınçaslan Beyin çalışmasıyla belediye formeni Mehmet Bey'in gayretiyle şükürler olsun salı pazarımızın alt yapı çalışmalarına başladık. 
Biz Yozgat sebzeciler ve pazarcılar odasına desteklerini esirgemeyen zabıta müdürümüze Musa Baran beye hal müdürümüz sayın Yıldız Ersin Hanımefendiye emekleri geçen herkese sebzeciler ve pazarcılar odası adına sonsuz teşekkürler rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. 
Mevla’m ne isteğiniz varsa versin siz biz 170 pazarcı esnafını sevindirdiniz rabbimde sizleri sevindirsin inşallah dualarımız sizinle kardeşlerimiz.”
 

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