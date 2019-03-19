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Otopark açılıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı otopark Çarşamba günü hizmete açılacak.

Otopark açılıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı otopark Çarşamba günü hizmete açılacak.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Otopark açılıyor

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan ve tamamlanan 450 araç kapasiteli yeraltı otoparkı Çarşamba günü Yozgat halkının hizmetine girecek.
Şehir merkezinde büyük oranda eksikliği hissedilen kapalı otopark, Çarşamba günün itibariyle hizmet vermeye başlayacak.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Çarşamba günü saat 17.00’de düzenlenecek tören ile kapalı otoparkın hizmete açılacağını belirtti.
Başkan Arslan, Yozgat’ta bir ilk olan kalıcı bir hizmeti daha Yozgat halkına armağan ettiklerini ifade ederek, “Birileri ‘tamamlayamaz’ dedi, birileri ‘keşke çökse de yarım kalsa’ dedi lakin Allah’ın izniyle tamamlandı ve hizmete girecek. Yozgat halkına hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Arslan, Yozgat Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile kapalı otoparkın 1 Nisan tarihine kadar, ilk üç saatinin ücretsiz olacağını da müjdeledi.
Başkan Arslan, “Bu uygulamadaki maksadımız insanlarımızı kapalı otoparka alıştırmak ve şehir merkezindeki araç yoğunluğunu azaltarak, insanların otoparkı kullanmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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