Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94976
ALTIN
208.774
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.6784
EURO
5.9663

Öğrencilerle buluştular

YOZGAT’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğündeki engelliler ile Bozok Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi.

Öğrencilerle buluştular

YOZGAT’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğündeki engelliler ile Bozok Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
66 Okunma
Öğrencilerle buluştular

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, öğrenci ve engelliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, toplumumuzun yüzde 12’sinin engelli olarak yaşamını devam ettirdiğini söyledi. İl Müdürü Neşeli, geçmişte engellilerin evde saklanan ve utanılan bireyler gibi algılandığını hatırlatarak, “Artık bunlar geride kaldı. Toplumda herkesin bir gün engelli olabileceği bilinci oluşuyor. Bu noktada bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik. Engelliler de artık okullarımızda eğitimlerini alıyorlar, bakım merkezlerimizde rehabilitasyon programlarına devam ediyorlar” dedi.
Yerköy ilçesinde ilk özel bakım ve rehabilitasyon merkezinin açıldığını belirten Neşeli, “Yozgat’a ise 300 kişilik ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik bakım merkezi açılacak” diye konuştu.
Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise devletin engellilere büyük destek ve önem verdiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yüzünün de sosyal devlet olduğunu hatırlatan Çakır, sosyal devletin görevleri arasında yer alan engelli vatandaşa yönelik hizmet ve projelerin son yıllarda ciddi artış gösterdiğini sözlerine ekledi. Programda gazetemiz köşe yazarlarından Hamit Uzun da kendi yazdığı şiirlerini okudu, programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
IRMAK SUYU AZALDI
IRMAK SUYU AZALDI
Millet Kıraathanesi açılıyor
Millet Kıraathanesi açılıyor
SATIŞLAR DURDU
SATIŞLAR DURDU
Havamız puslanıyor
Havamız puslanıyor
Umre kayıtları sürüyor
Umre kayıtları sürüyor
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim