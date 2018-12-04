Öğrencilerle buluştular

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, öğrenci ve engelliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, toplumumuzun yüzde 12’sinin engelli olarak yaşamını devam ettirdiğini söyledi. İl Müdürü Neşeli, geçmişte engellilerin evde saklanan ve utanılan bireyler gibi algılandığını hatırlatarak, “Artık bunlar geride kaldı. Toplumda herkesin bir gün engelli olabileceği bilinci oluşuyor. Bu noktada bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik. Engelliler de artık okullarımızda eğitimlerini alıyorlar, bakım merkezlerimizde rehabilitasyon programlarına devam ediyorlar” dedi.

Yerköy ilçesinde ilk özel bakım ve rehabilitasyon merkezinin açıldığını belirten Neşeli, “Yozgat’a ise 300 kişilik ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik bakım merkezi açılacak” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise devletin engellilere büyük destek ve önem verdiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yüzünün de sosyal devlet olduğunu hatırlatan Çakır, sosyal devletin görevleri arasında yer alan engelli vatandaşa yönelik hizmet ve projelerin son yıllarda ciddi artış gösterdiğini sözlerine ekledi. Programda gazetemiz köşe yazarlarından Hamit Uzun da kendi yazdığı şiirlerini okudu, programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

