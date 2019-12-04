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MÜCADELE TİMİ KURULDU

YOZGAT Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesi, hava tahminlerine göre önümüzdeki süreçte kar yağışları ve don olaylarının yaşanması esnasında vatandaşların mağdur olmamaları için tedbir aldı.

MÜCADELE TİMİ KURULDU

YOZGAT Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesi, hava tahminlerine göre önümüzdeki süreçte kar yağışları ve don olaylarının yaşanması esnasında vatandaşların mağdur olmamaları için tedbir aldı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
MÜCADELE TİMİ KURULDU

Belediye bünyesindeki temizlik işçileri yapılacak mücadele konusunda bilgilendirildi, araçlar ve mücadelede kullanılacak malzemeler hazır hale getirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaz sezonunda birçok yolu elden geçirerek, bu yılki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırladıklarını belirterek, kış ayı öncesi tüm araçları bakıma aldıklarını, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdiklerini söyledi. Başkan Köse, belediyeye ait karla mücadele araçlarının vardiyalı olarak 24 saat çalışacaklarını vurguladı. Köse, ‘’Belediyemize ait 4 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 2 adet greyder, 2 açık kasa kürekli, 2 adet yükleyici roder, 8 adet JCB, 4 bin ton tuz ve mıcır malzemesi, 20 bin litre solüsyon, 101 personel ile karla mücadeleye hazırız. Karla mücadele çalışmalarımız etkin bir şekilde sürdürmek, hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına yüksek bir performans sergileyerek, vatandaşlarımızın kışı rahat geçirmelerini istiyoruz’’ dedi. 
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, halkın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkanları seferber ettiklerininin de altını çizdi. Köse, ekiplerin ve araçların hazır olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız Ayrıca anında kar temizliği ve tuz müdahalesi için 10 adet kamyonumuzda hazır durumdadır. Hemşehrilerimiz acil durumlarda 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ihbarlarda bulunabilirler” diye konuştu. 
 

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MUCADELE TiMi KURULDU
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