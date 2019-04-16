Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün geç saatlere kadar Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.