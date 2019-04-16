Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96957
ALTIN
239.864
DOLAR
5.8013
STERLİN
7.5885
EURO
6.5560

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji, Sivas ve Yozgat illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji, Sivas ve Yozgat illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

16 Nisan 2019 Salı 00:00
110 Okunma
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün geç saatlere kadar Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının tahmin edildiği belirtildi. 
Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. 

Anadolu Ajansı

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hatlar taşınmalı
Hatlar taşınmalı
Duvarlar kirletiliyor
Duvarlar kirletiliyor
4x4 Muhtar
4x4 Muhtar
DUYGULANDIRAN KUTLAMA
DUYGULANDIRAN KUTLAMA
Sokakta okudular
Sokakta okudular
Flamingolar Göz Kamaştırıyor
Flamingolar Göz Kamaştırıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim